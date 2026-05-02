Noi scumpiri la carburanți pe 2 mai: benzina trece de 9 lei, motorina se apropie de 10 lei în București

Prețurile la carburanți au crescut din nou, după ce mai multe lanțuri de distribuție au operat majorări în ultimele două zile. Benzina a depășit deja pragul de 9 lei pe litru în unele stații, iar acolo unde nu s-a întâmplat încă, prețurile sunt foarte aproape de acest nivel. În același timp, motorina continuă să urce și se apropie de 10 lei pe litru.

Creșterile au venit în valuri: unele companii au scumpit ieri, altele au continuat astăzi ajustările de preț.

Lukoil a majorat prețul benzinei standard cu 15 bani pe litru, iar MOL a adăugat 13 bani pe litru față de ziua precedentă. Rompetrol și SOCAR au menținut prețurile, în timp ce Petrom și OMV au operat majorări încă de ieri, de aproximativ 20 de bani pe litru pentru benzină.

Cât costă benzina în București

La jumătatea zilei de 2 mai, prețurile benzinei în Capitală arată astfel:

Petrom – 8,92 lei

OMV – 9,02 lei

Rompetrol – 8,98 lei

MOL – 9,02 lei

Lukoil – 9,14 lei

SOCAR – 8,99 lei

Există și excepții: în unele stații din vestul Bucureștiului, Rompetrol are o promoție activă, unde benzina premium de 98 este mai ieftină decât cea standard, la un preț de aproximativ 8,21 lei pe litru.

Motorina urcă și ea spre pragul de 10 lei

Și în cazul motorinei, mai multe companii au crescut prețurile. Lukoil și MOL au adăugat câte 15 bani pe litru, iar SOCAR a majorat cu 10 bani. Petrom și OMV au păstrat prețurile neschimbate astăzi, după scumpirea de 15 bani operată ieri, iar Rompetrol nu a modificat tarifele.

Prețurile motorinei în Capitală

La aceeași oră, motorina se vinde în București la următoarele prețuri:

Petrom – 9,73 lei

OMV – 9,82 lei

Rompetrol – 9,67 lei

MOL – 9,82 lei

Lukoil – 9,94 lei

SOCAR – 9,79 lei.