Vântul puternic face prăpăd în nordul și estul României: copaci doborâți, acoperișuri smulse și mașini avariate - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Rafalele de vânt au provocat, duminică, pagube semnificative în mai multe localități din județele Neamț și Satu Mare, aflate sub avertizare meteorologică. Pompierii au intervenit de urgență pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil și a elementelor de acoperiș desprinse de vânt.

În județul Neamț, cele mai afectate au fost municipiile Piatra-Neamț și Roman. La Piatra-Neamț, copaci au căzut pe carosabil pe mai multe străzi. De asemenea, un echipaj a intervenit pentru îndepărtarea unor bucăți dintr-un acoperiș de bloc smulse de vânt. La Roman, un arbore a fost pus la pământ pe strada Smirodava.

Intervenții au avut loc și în localitățile rurale ale județului. În comuna Gâdinți, un copac a blocat carosabilul în zona Dealul Mărului, iar în satul Petru Vodă din comuna Poiana Teiului, un pom a căzut peste firele de electricitate. Meteorologii au avertizat că în zona montană a județului Neamț rafalele pot atinge 90–120 km/h.

Nici județul Satu Mare nu a scăpat de efectele vântului puternic. Pe bulevardul Muncii, un copac a căzut peste un autoturism, fără a fi înregistrate victime. Alte intervenții au avut loc pe strada Panait Cerna, unde o creangă a blocat carosabilul, și pe strada Belșugului, unde un copac a fost doborât pe șosea.

Și în Iași, vântul a provocat daune serioase - Un acoperiș a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină parcată.

Într-o altă zonă a orașului, un stâlp de electricitate a fost doborât de vânt, ceea ce ar fi putut pune în pericol viața oamenilor. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a securiza zona. În paralel, vântul a făcut ravagii și în localitatea Războieni. Rafalele au ridicat praful de pe șosea, iar vizibilitatea a fost extrem de redusă.

Iar la Suceava, vântul puternic a dus la formarea unei furtuni de nisip.