Patru ministere și nouă orașe au adunat aproape 50 de milioane de lei restanțe la ANAF. Lista neagră a datornicilor

În timp ce executivul condus de Ilie Bolojan a operat majorări de taxe cu argumentul creșterii colectării la buget, patru ministere din subordinea statului român au acumulat datorii consistente către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sumele restante au ajuns la niveluri record, iar pe lista instituțiilor cu obligații neachitate apar inclusiv autorități locale din nouă orașe.

Datele arată că doar cele patru ministere însumează datorii totale de 38.333.619 lei, reprezentând obligații restante către bugetul de stat (ORBS), contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS) și contribuții la bugetul asigurărilor de sănătate (CASS).

Ministerele cu restanțe istorice

Cea mai mare sumă restantă este înregistrată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Instituția figurează cu 7.903.195 lei obligații restante la bugetul de stat, 23.801.228 lei la bugetul asigurărilor sociale de stat și 9.208.064 lei la bugetul asigurărilor de sănătate. Totalul datoriilor acestui minister ajunge la 33.017.195 lei.

Pe următorul loc se află Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu restanțe de 967.576 lei la bugetul de stat, 2.767.021 lei la CAS și 1.099.941 lei la CASS. În total, instituția înregistrează datorii de 4.824.538 lei.

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social apare în evidențe cu 118.711 lei obligații restante la bugetul de stat, 143.355 lei la bugetul asigurărilor sociale și 67.104 lei la bugetul asigurărilor de sănătate. Totalul ajunge la 329.170 lei.

Lista este completată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care are restanțe de 22.211 lei la bugetul de stat, 77.029 lei la CAS și 30.448 lei la CASS. Datoria cumulată a acestui minister este de 129.699 lei.

În total, cele patru instituții centrale adună datorii de 38.333.619 lei.

Situație tensionată și la nivel local

Problemele de colectare nu se opresc la nivel guvernamental. În plan local, nouă orașe din România figurează cu datorii totale de 10.914.666 lei către ANAF. În fruntea clasamentului restanțierilor se află Drăgănești-Olt, Videle și Buziaș.

Drăgănești-Olt înregistrează 514.501 lei obligații restante la bugetul de stat, 1.758.815 lei la bugetul asigurărilor sociale și 707.826 lei la bugetul asigurărilor de sănătate. Totalul datoriei ajunge la 2.981.142 lei.

Videle are restanțe de 745.643 lei la bugetul de stat, 1.343.256 lei la CAS și 533.194 lei la CASS, însumând 2.622.093 lei.

Buziaș figurează cu 322.177 lei la bugetul de stat, 853.451 lei la asigurările sociale și 341.023 lei la sănătate, ceea ce duce totalul la 1.516.651 lei.

Corabia are datorii de 303.181 lei (ORBS), 747.365 lei (CAS) și 298.256 lei (CASS), totalizând 1.348.802 lei.

Miercurea Nirajului înregistrează 121.276 lei la bugetul de stat, 462.703 lei la asigurările sociale și 184.937 lei la sănătate, în total 768.916 lei.

Anina apare cu restanțe de 108.464 lei (ORBS), 406.382 lei (CAS) și 160.216 lei (CASS), cumulând 675.062 lei.

Solca figurează cu 88.629 lei la bugetul de stat, 287.307 lei la CAS și 114.995 lei la CASS. Totalul ajunge la 490.931 lei.

Potcoava are datorii de 63.994 lei (ORBS), 237.155 lei (CAS) și 49.532 lei (CASS), însumând 350.681 lei.

Luduș înregistrează 26.715 lei la bugetul de stat, 95.564 lei la asigurările sociale și 38.109 lei la sănătate, totalul fiind de 160.388 lei.

Aproape 50 de milioane de lei cumulați

Dacă sunt adunate datoriile celor patru ministere și ale celor nouă orașe, suma totală se apropie de pragul de 50 de milioane de lei. Mai exact, obligațiile restante cumulate ajung la 49.248.285 lei către bugetul public.

În paralel cu aceste restanțe, guvernul a justificat majorările de taxe prin nevoia de a crește veniturile la bugetul de stat, în condițiile presiunilor fiscale și ale deficitului bugetar.