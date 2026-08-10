Pilonul 2 a depășit 100 de miliarde de lei câștig net. Peste 350.000 de români au primit plăți

Publicat 10 aug. 2026, 10:02 Sursă Realitatea.net

Pilonul 2 de pensii private obligatorii a depășit, pentru prima dată, pragul de 100 de miliarde de lei câștig net obținut pentru participanți. La finalul lunii iulie 2026, randamentul net cumulat al fondurilor a ajuns la 108,6 miliarde de lei, echivalentul a circa 20,7 miliarde de euro, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Distribuie articolul