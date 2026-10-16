Programul de guvernare propune despăgubiri de până la 200 de euro/ha pentru secetă

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu include măsuri pentru fermieri: despăgubiri pentru seceta din 2025, creditare preferențială și extinderea rețelei de irigații.
Documentul de guvernare prezintă un pachet de măsuri destinate sectorului agricol, cu accent pe compensarea pierderilor cauzate de secetă și reducerea costurilor de producție. Obiectivul declarat este modernizarea agriculturii și scăderea dependenței României de importurile alimentare.
Despăgubiri pentru seceta din 2025
Premierul desemnat propune completarea sprijinului existent de 63 de euro pe hectar până la un nivel de 200 de euro pe hectar. Această schemă de ajutor de stat ar trebui finalizată în maximum 100 de zile.
Din primăvara anului 2027, Guvernul intenționează să instituie un mecanism permanent de gestionare a riscului de secetă. Fermierii înscriși la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ar urma să primească o poliță minimă pe hectar, finanțată prin reținerea a 3% din plățile directe.
Facilități de creditare
Programul prevede optimizarea schemei AgroInvest, menținând garanția statului pentru creditele de investiții și subvenționarea dobânzilor, inclusiv pentru proiectele cofinanțate din fonduri europene.
O noutate este „creditul fermierului” destinat capitalului de lucru, cu o durată de cinci ani. Fermierul ar plăti o marjă fixă de 1,95%, statul acoperind componenta ROBOR la trei luni pentru sume de până la 50.000 de euro, în limitele bugetare aprobate.
Se menține și compensarea accizei la motorina utilizată în agricultură, pentru a reduce costurile operatorilor economici.
Infrastructură și producție
În contextul secetei, documentul propune extinderea infrastructurii de irigații, cu ținta atingerii a 2,8 milioane de hectare irigabile până în 2032. Investițiile vor fi finanțate prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții și fonduri europene, incluzând echipamente de irigat și panouri fotovoltaice pe canale.
În industria alimentară, se continuă schemele INVESTALIM și ROMALIMENT pentru modernizarea fabricilor. În zootehnie, obiectivul este acoperirea integrală a necesarului de carne de porc din producția internă până în 2028, alături de programe pentru fermele de păsări și dezvoltarea culturilor de legume, cartofi și usturoi.
Agricultura ecologică ar trebui să ajungă la 800.000 de hectare până în 2030. Pentru atragerea tinerilor, se propun programe de instalare, modernizarea liceelor agricole și o primă lunară pentru angajații din sector, într-un mecanism voluntar de transfer al fermelor mici către tineri.
Guvernul planifică o nouă lege a arendei, contracte multianuale, registre electronice ale contractelor și o strategie de dezvoltare rurală pentru perioada 2026–2036. Implementarea măsurilor depinde de aprobarea schemelor de ajutor de stat și de disponibilitatea bugetară.