Publicat 27 nov. 2026, 10:51 Sursă realitatea.net

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o nouă metodologie care permite prosumatorilor să utilizeze sumele obținute din energia electrică livrată în rețea pentru plata facturilor la gaze naturale și pentru alte locuri de consum.

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