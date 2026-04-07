Ședință de urgență la BNR: decizie crucială privind dobânda cheie

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale se reunește în ședință de urgență și stabilește ce se întâmplă cu dobânda cheie. Experții vor analiza și consecințele conflictului din Orient asupra țării noastre! Analiștii susțin că în acest moment sunt două scenarii pe masă – menținerea dobânzii cheie la 6,5% sau majorarea indicatorului pentru că ne așteptăm la o creștere a inflației. O majorare a dobânzii ar aduce rate mai mari. Între timp, specialiștii spun că în această lună inflația va depăși pragul de 10%.

Ne așteptăm din partea Băncii Naționale a României la o decizie privind dobânda de politică monetară. Consiliul de Administrație al BNR se reunește pentru a decide ce se întâmplă cu această dobândă-cheie.

Analiștii financiari susțin că, în acest moment, sunt două scenarii pe masă: fie aceasta rămâne la pragul de 6,5%, nivel pe care îl avem încă din luna august a anului 2024, fie ne putem aștepta la o ușoară creștere a dobânzii-cheie, având în vedere contextul internațional și incertitudinea de pe piața financiară din România.

Orice modificare a acestui indicator important influențează indicii în funcție de care sunt calculate ratele românilor.

Pe de altă parte, Banca Națională ar urma să emită astăzi un prim raport privind rata inflației după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Este de așteptat ca BNR să își revizuiască prognoza inflației. Analiștii vorbesc despre o creștere a indicatorului - chiar în această lună am putea depăși pragul de 10%, iar acesta ar putea rămâne peste 10% până la finalul anului. De asemenea, cei din industria alimentară prognozează noi creșteri de prețuri.