Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar urma să prezinte mâine, după ședința de Guvern, raportul privind situația reală a finanțelor României, potrivit surselor Realitatea Plus.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va prezenta mâine, după ședința de Guvern, raportul privind situația reală a finanțelor României, potrivit surselor Realitatea Plus. Documentul ar urma să arate care era situația economică a țării la momentul preluării mandatului de către actualul Executiv.
Grindeanu cere cifrele exacte: Ce datorii avea România la 31 octombrie
Raportul vine în urma solicitării liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut public ministrului Finanțelor să prezinte situația financiară la zi a țării.
Grindeanu vrea să afle care era valoarea datoriei României la data de 31 octombrie, câți bani a încasat statul și cât a cheltuit. Liderul social-democrat a solicitat aceste informații încă din această săptămână, pentru a exista o imagine clară asupra situației financiare.
Acesta a amintit că Alexandru Nazare a făcut parte și din Guvernul precedent, astfel că ar trebui să cunoască situația financiară din ambele perioade de guvernare.
A doua rectificare bugetară, în pregătire
Cifrele prezentate de ministrul Finanțelor sunt importante și pentru deciziile pe care Guvernul trebuie să le ia până la finalul acestui an.
Prima discuție vizează resursele financiare disponibile și pregătirea celei de-a doua rectificări bugetare. Situația încasărilor și a cheltuielilor statului va fi esențială pentru stabilirea pașilor următori.
Pensionarii, angajații cu salariul minim și mamele, vizați de deciziile pentru 2027
O altă miză importantă a raportului o reprezintă bugetul pentru anul 2027. Potrivit declarațiilor lui Sorin Grindeanu, situația financiară a țării va influența discuțiile privind măsurile destinate pensionarilor, persoanelor plătite cu salariul minim și mamelor care achită contribuția la sănătate.
Aceste măsuri urmează să fie discutate odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.
Raportul ar putea fi făcut public
Potrivit surselor Realitatea Plus, Alexandru Nazare ar urma să prezinte raportul complet mâine, după ședința de Guvern. Ulterior, documentul ar putea fi făcut public, astfel încât românii să poată vedea care este situația reală a finanțelor României și ce datorii are statul.