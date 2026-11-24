Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 15:49

Un bărbat de aproximativ 70 de ani a decedat marți, 24 noiembrie 2026, în urma unui accident rutier cu două mașini pe Calea 6 Vânători, din Arad.

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