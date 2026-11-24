Un bărbat de aproximativ 70 de ani a decedat marți, 24 noiembrie 2026, în urma unui accident rutier cu două mașini pe Calea 6 Vânători, din Arad.
Accidentul s-a produs în cursul zilei de marți, 24 noiembrie 2026. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad au intervenit la locul faptei cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.
În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a rămas blocat în mașină și a fost găsit în stare de inconștiență. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea victimei.
Decesul a fost declarat la fața locului
După extragere, victimă a fost preluată de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă. Medicii au început manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns intervenției. Decesul a fost declarat de medicul din cadrul echipajului medical.