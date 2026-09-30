Trenurile IR București–Arad și retur, anulate aproximativ o lună

CFR modifică circulația din cauza lucrărilor feroviare din zona Târgu Jiu, iar mai multe conexiuni InterRegio vor fi afectate.
Călătorii care folosesc legătura feroviară dintre București și Arad trebuie să țină cont de anularea temporară a două trenuri InterRegio.
IR 1821 București Nord–Arad și IR 1822 Arad–București Nord nu vor circula pe întreaga rută în intervalul 5/6 octombrie – 4/5 noiembrie 2026.
Măsura este legată de lucrări feroviare în zona Târgu Jiu, care obligă CFR Călători să modifice circulația mai multor trenuri.
Modificări și pe alte conexiuni
Programul temporar nu se limitează la cele două trenuri cu capăt de linie la Arad.
Operatorul a anunțat și ajustări pentru alte trenuri InterRegio, inclusiv circulație pe trasee scurtate și transbordări auto pe anumite segmente.
Pentru pasagerii din Arad, efectul principal este dispariția, timp de aproximativ o lună, a celor două legături directe IR 1821 și IR 1822 în forma lor obișnuită.
Cei care au călătorii planificate în perioada afectată trebuie să verifice orarul actualizat înainte de plecare și să ia în calcul rute alternative sau alte trenuri disponibile.
Restricțiile sunt prezentate ca temporare, pe durata lucrărilor.