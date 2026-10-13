A murit Teodor Mihuț, fost consilier județean al Aradului

Teodor Mihuț, fost consilier județean al Aradului în perioada 2008–2012, a murit. Mesajul de condoleanțe transmis de Consiliul Județean Arad.
Doliu în administrația publică din Arad, după moartea lui Teodor Mihuț, fost consilier județean în mandatul 2008–2012. Vestea decesului a fost anunțată de Consiliul Județean Arad, care a transmis un mesaj de regret și condoleanțe familiei îndoliate.
Inginer de profesie, Teodor Mihuț s-a implicat de-a lungul anilor în viața publică și civică, fiind cunoscut atât pentru activitatea sa în administrația județeană, cât și pentru implicarea în susținerea cauzelor naționale.
Cine a fost Teodor Mihuț
Teodor Mihuț a fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad în perioada 2008–2012. De asemenea, acesta a ocupat funcția de președinte al Asociației „Probasarabia și Bucovina” și a fost recunoscut drept Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.
Activitatea sa publică a fost marcată de implicarea civică și de susținerea unor inițiative dedicate comunității, administrației publice și cauzelor naționale.
Prin activitatea desfășurată de-a lungul anilor, Teodor Mihuț a contribuit la viața civică a județului Arad, fiind implicat în proiecte și inițiative cu caracter comunitar.
Mesajul transmis de Consiliul Județean Arad
Reprezentanții Consiliului Județean Arad și-au exprimat regretul față de dispariția fostului consilier județean și au transmis un mesaj de condoleanțe familiei.
„Cu adâncă durere în suflet și profund regret, ne luăm rămas-bun de la cel care a fost ing. Teodor Mihuț, fost consilier județean în mandatul 2008–2012, președinte al Asociației «Probasarabia și Bucovina» și Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.
De-a lungul întregii sale activități, Teodor Mihuț s-a remarcat prin implicare civică, fermitate și o dedicare constantă față de comunitate, administrația publică și cauzele naționale pe care le-a susținut cu devotament.
Îi vom păstra mereu o vie amintire! Suntem alături de familia îndoliată în aceste momente de grea suferință și transmitem cele mai sincere condoleanțe. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de Consiliul Județean Arad.
Dispariția lui Teodor Mihuț marchează un moment de tristețe pentru cei care l-au cunoscut și pentru comunitatea în care acesta și-a desfășurat activitatea publică.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!