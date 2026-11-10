Ana Maria Păcuraru: Trump declară încheiat războiul cu Iranul, dar menține blocada economică: „Finalul” conflictului rămâne incert

Donald Trump susține că Iranul este practic învins din punct de vedere militar, însă conflictul este departe de a fi încheiat. Blocada navală și presiunea economică asupra Teheranului continuă, în timp ce liderii iranieni transmit mesaje contradictorii despre negocieri. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, explică ce se ascunde în spatele declarației lui Trump și cum se leagă evoluțiile din Orientul Mijlociu de reluarea negocierilor privind războiul din Ucraina.
Războiul cu Iranul s-a încheiat, cel puțin așa spune Donald Trump. După o întâlnire la Casa Albă cu premierul Qatarului, principalul mediator, președintele american a declarat că, din punct de vedere militar, Iranul este practic terminat. Dar contează ce înseamnă, concret, acest „final”.
Nu e pace și nu e un armistițiu garantat. Trump a spus clar că nu garantează nimic și că, dacă va fi nevoie, armata americană e gata să revină. Rămâne presiunea economică. Blocada navală asupra porturilor iraniene continuă, iar o nouă forță americană încearcă să taie și comerțul pe uscat. Războiul nu se termină, își schimbă forma: de la bombe la asediu economic.
Detaliul-cheie este că Trump spune că menține această situație la cererea vecinilor arabi ai Iranului. În aceeași zi, Arabia Saudită a anunțat un nou atac asupra unei conducte petroliere. Monarhiile din regiune par să prefere un Iran izolat și slăbit decât o nouă escaladare.
Semnalele din Iran sunt contradictorii. Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, fost comandant al Gărzilor Revoluționare, vorbește despre știri false și negocieri imaginare. În schimb, președintele țării spune că liderul suprem vrea să pună capăt acestei stări de „nici război, nici pace” și că Iranul e deschis la negocieri, dar nu sub presiune. Este un semn că blocada apasă și în vârful regimului.
Iar momentul nu pare întâmplător. Exact când America declară încheiată faza militară din Iran, se întoarce la masa negocierilor pentru războiul din Ucraina, unde discuțiile trilaterale sunt programate să înceapă azi.