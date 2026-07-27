Călin Matieș (deputat AUR): „Opt milioane de români riscă să nu mai poată folosi lemne pentru încălzire. Asta pregătește coaliția PSD-PNL-USR-UDMR”

Deputatul AUR Călin Matieș acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că pregătește, sub pretextul utilizării biomasei certificate, interzicerea încălzirii cu lemne în milioane de gospodării din România. Potrivit acestuia, măsura ar lovi în special mediul rural, unde milioane de români depind de lemne pentru încălzire și gătit, împingându-i într-o sărăcie energetică și mai accentuată.
„V-am spus asta și acum patru ani, când USR făcea acest mizerabil PNRR și spunea că vor interzice lemnele de foc pentru încălzirea locuințelor din România.
Ei bine, iată că luni, în sesiunea extraordinară a Parlamentului României, vor cere adoptarea unui proiect de lege care prevede acest lucru.
Vă spuneam atunci că USR și PNL, în nemernicia lor, nu vor ține cont de suferința românilor. Pentru că, în România, 3,5 milioane de locuințe se încălzesc sau gătesc cu lemne. Opt milioane de români se încălzesc sau gătesc cu lemne. 85% din locuințele din mediul rural se încălzesc cu lemne.
Dar nici PNL, nici USR nu țin cont de asta și vor veni în Parlament cu colegii lor să spună că sunt interzise. Nu o să vedeți scris așa, iar doamna Buzoianu, domnul Bolojan sau cei de la PNL și USR vor spune că nu există scris în lege acest lucru.
Este adevărat, nu există scris astfel. Doar că ce spune legea? Se interzice, prin articolul 3, alineatul (1), ca locuințele să folosească altceva decât biomasă certificată pentru încălzire. Locuințele trebuie să folosească exclusiv biomasă certificată. Asta spune această lege.
Și ne ducem în urmă la o ordonanță de urgență care explică, pentru că nu o să găsiți acest lucru în lege, ce înseamnă biomasa certificată.
Biomasa certificată înseamnă rumeguș, așchii sau reziduuri lemnoase. Nu lemn rotund, nu butuci, nimic din toate acestea. Rumeguș, așchii sau reziduuri. Cu asta vor să ne încălzim sau să gătim în continuare cei de la USR, PNL și UDMR.
Din păcate, nu sunt afectați doar cei din Munții Apuseni. V-am spus, 85% din gospodăriile din mediul rural din România se încălzesc cu lemne. Nu doar locuitorii din Munții Apuseni sunt afectați, pentru că nu au gaz, ci și cei din Harghita și Covasna.
Și ce îi mai rămâne românului? Nu foarte multe alternative, în afară de energia electrică, pe care o plătim la cel mai mare preț din Europa.
AUR nu va vota un asemenea proiect de lege! Acest proiect vine împotriva românilor. Îi împinge pe români într-o și mai mare sărăcie energetică. AUR va apăra în continuare dreptul oamenilor din mediul rural de a se încălzi cu lemne.”, a declarat deputatul AUR Călin Matieș.
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