Politica· 1 min citire

Profesorul Adrian Mitroi critică legea salarizării: „Nu este construită pe baza performanțelor”

Adrian Mitroi

Adrian Mitroi

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 20:24

Economistul Adrian Mitroi critică dur legea salarizării și spune că este mai degrabă construită pe baza excepțiilor, nu a performanțelor, situație care ar putea să adâncească și mai mult criza din sistemul public.

Este o scăpare absolută, aceea de a nu măsura performanța și a pune criterii clare de performanță. Cine pune criteriile astea? La cât timp se evaluează? Cum măsori contra-performanța?

Așa cum arată ea legea, ea oferă imunitate exact la contra-performanță, la indolență. Cei mai mulți dintre oamenii care sunt sub această lege sunt, cu siguranță, oameni de maximă probitate profesională și seriozitate, dar ca în orice sistem, există oameni care ar putea să muncească mult mai mult.

La privat nu ai această ieșire, nu ai confortul acesta că tu nu vei fi pedepsit dacă nu performezi, tu doar trebuie să fii acolo și totul va fi în favoarea ta. Este o scăpare teribilă și inechitatea este, asta vreau să vă spun, în interiorul familiei ocupaționale.

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