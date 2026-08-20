Ciucu spune că instanța a respins cererea de intrare în insolvență a STB deoarece lipseau numele salariaților

Marți, edilul general anunța că tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB, invocând lipsa de documente.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de Societatea de Transport București (STB), după ce în lista creditorilor nu au fost indicate numele și prenumele miilor de salariați cărora societatea le datorează bani pentru biletele de odihnă și tratament.
Într-o postare pe Facebook referitoare la decizia instanței, edilul general face referire, în debut, la un citat din romanul ''Procesul'' de Franz Kafka: ''Este posibil ca autoritățile să aibă dreptate, dar este tot atât de posibil ca ele să nu aibă dreptate''.
Ciucu susține că pentru STB ar fi fost ''foarte greu'' să includă numele, prenumele și adresele miilor de salariați, în condițiile în care publicarea acestor date ar fi putut genera probleme din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
''Așa o fi, salariații ar trebui să se înscrie la masa credală, fiecare în parte, pentru biletele de odihnă și tratament. În fine, STB caută soluții să se conformeze. Dar presiunea din partea tuturor, mai ales a caselor de insolvență, este mare. E cel mai mare și importat dosar de insolvență de astăzi. Tot ce îmi doresc este ca STB să se redreseze și transportul public să fie mai bun'', precizează Ciprian Ciucu.
Potrivit motivării instanței, creditorii salariali au creanțe în valoare totală de 3.285.880 de lei, reprezentând decontarea biletelor de odihnă și tratament.
''Debitoarea nu a indicat în concret numele și prenumele creditorilor, limitându-se la a menționa generic 'salariați ### SA', nu a precizat adresele acestora și nici valoarea creanțelor deținute împotriva societății de către fiecare dintre creditori, așa cum a procedat în cazul creditorilor din celelalte categorii. Această modalitate de întocmire a listei creditorilor contravine prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, care au caracter neechivoc cu privire la datele pe care trebuie să le conțină documentul'', se arată în motivarea citată de Ciucu.
Marți, edilul general anunța că tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB, invocând lipsa de documente.
''Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă'', preciza Ciucu.
El menționa ulterior că, dacă STB nu intră în insolvență, pe termen ''cel mult mediu'' Primăria Municipiului București ''va intra în incapacitate'' de plată.
Ciucu sublinia că, în lipsa restructurărilor și ''decăpușării de contracte neperformante'', costul serviciului public de transport va fi din ce în ce mai mare, penalitățile vor crește și nu vor fi bani pentru proiecte mari pentru infrastructura orașului.
''Firma de insolvență va fi nevoită să identifice cauzele și să explice cum s-a ajuns aici. Da, PMB are o vină că din 2019 târâie datorii de circa un miliard în fiecare an'', mai scria el.
AGERPRES