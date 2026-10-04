Vremea se încălzește în România: temperaturile urcă până la 26 de grade. Când revine frigul

Vremea se încălzește în România, iar temperaturile pot ajunge la 26 de grade. Află când vine valul de aer cald și când revine răcirea.
Vremea se schimbă din nou în România, după episodul rece de la începutul lunii octombrie. Un val de aer cald va determina o creștere treptată a temperaturilor, iar în unele regiuni valorile maxime pot ajunge la 26 de grade Celsius, cu mult peste temperaturile obișnuite pentru această perioadă.
Potrivit informațiilor meteorologice, încălzirea vremii va fi resimțită mai ales în vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor trece frecvent de 20 de grade Celsius. În anumite zone, maximele pot atinge chiar 25-26 de grade.
Prognoza meteo pentru România: temperaturi de până la 26 de grade
După zilele mai reci care au afectat în special estul și sud-estul României, circulația maselor de aer se schimbă. Aerul mai cald va pătrunde treptat peste țară, ceea ce va aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii octombrie.
În vest și sud-vest, vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor depăși local 20 de grade și pot ajunge până la 26 de grade Celsius.
Duminică, 4 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă în multe regiuni, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în partea de vest a țării.
Dimineți reci și posibilă ceață
Chiar dacă temperaturile din timpul zilei cresc considerabil, nopțile și diminețile vor rămâne reci. Diferențele mari dintre valorile termice diurne și cele nocturne pot favoriza apariția ceții, în special în zonele joase și în depresiuni.
În unele regiuni poate apărea și bruma, în condițiile unor temperaturi scăzute în timpul nopții.
Astfel, vremea va avea un caracter contrastant: temperaturi ridicate la orele amiezii, dar dimineți reci, specifice toamnei.
Cât durează încălzirea vremii
Meteorologii atrag atenția că acest episod de vreme caldă nu înseamnă instalarea unei perioade de vară târzie. Încălzirea va fi temporară, iar tendința se va schimba din nou în a doua parte a săptămânii.
Începând de joi, temperaturile vor intra din nou pe un trend descendent, iar probabilitatea de precipitații va crește.
Prin urmare, vremea din România va continua să fie caracterizată de oscilații termice importante, cu alternanțe între perioade mai calde și episoade de răcire.
Vreme neobișnuit de caldă pentru început de octombrie
Temperaturile de până la 26 de grade reprezintă valori ridicate pentru această perioadă a anului și confirmă caracterul schimbător al vremii de la începutul lunii octombrie.
Românii se pot bucura, pentru câteva zile, de temperaturi apropiate de cele de început de toamnă caldă, însă vremea se va schimba din nou înainte de mijlocul lunii.