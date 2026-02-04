Cum încearcă Ciprian Ciucu să mascheze jaful PNL de la STB. Nota de plată pe care vrea să o plătească bucureștenii pentru dezmățul liberal

Ciprian Ciucu a promis reformă, dar pe modelul Ilie Bolojan, își începe mandatul cu mâna în buzunarul bucureștenilor.

Ciprian Ciucu a promis reformă, dar pe modelul Ilie Bolojan, își începe mandatul cu mâna în buzunarul bucureștenilor. Invocând greaua moștenire de la Societatea de Transport București (STB), transformată ani la rând într-o vacă de muls pentru clientela de partid a PNL și care acum se află în pragul falimentului, noul primar al Capitalei încearcă să îi pună pe bucureșteni să plătească nota de plată. Bilete mai scumpe, gratuități tăiate, sacrificii cerute „în numele echilibrului financiar”, un scenariu clasic, cu un singur detaliu omis de actualul edil: PNL a avut ani la rând controlul asupra STB.

Într-un exercițiu de ipocrizie politică rară, Ciprian Ciucu pozează în edilul îngrijorat de soarta transportului public bucureștean, deși partidul său a transformat societatea într-o vacă de muls pentru clientela politică liberală. Consilii de administrație suprapopulate, directori numiți pe criterii de partid, organigrame umflate artificial și zero reforme reale, ani la rând.

Rezultatul dezmățului PNL în fruntea STB? Un colaps financiar pe care Ciprian Ciucu încearcă acum să-l acopere cu banii bucureștenilor.

Astfel, așa-zisa „reformă” propusă de noul primar general al Capitalei începe cu majorarea tarifelor STB și cu eliminarea gratuității pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei.

În prezent, aproximativ 160.000 de pensionari beneficiază în prezent de transport gratuit în Capitală, o facilitate care nu a falimentat STB până acum, dar care a devenit ținta perfectă pentru discursul populist al lui Ciucu despre „echitate” și „responsabilitate fiscală”.

Problemele STB nu vin din gratuități, ci din modul în care au fost cheltuiți banii publici. An de an, subvențiile pentru transportul public și energia termică ajung la aproximativ 2,5 miliarde de lei, adică jumătate din bugetul Capitalei. Cu toate acestea, serviciile au rămas precare, flota de transport învechită, iar managementul profund politizat.

Nimeni din PNL nu a explicat unde s-au dus banii de la STB, dar toți, în frunte cu primarul Ciprian Ciucu, se pare că sunt de acord că soluția este să plătească cetățeanul, deja împovărat de taxele și impozitele impuse de guvernul Bolojan.

Faptul că primele proiecte ale lui Ciprian Ciucu, inclusiv scumpirea biletelor STB, au picat la vot în Consiliul General arată nu doar lipsa unei majorități, ci și lipsa unei legitimități reale pentru aceste măsuri. Bucureștenii nu au votat pentru austeritate aplicată de jos în sus, ci pentru o administrație care să taie risipa, nu drepturile.

La fel ca și în povestea lui Pinocchio, cu fiecare ieșire publică, nasul politic al lui Ciprian Ciucu pare să crească. Realitatea este simplă și greu de mascat: PNL a avut controlul STB, PNL a numit oamenii în fruntea STB, PNL a girat sistemul, iar acum, în loc să taie sinecurile și privilegiile de partid, încearcă să acopere dezastrul lăsat la compania de transport prin scumpiri și tăieri care lovesc direct în bucureșteni.

Până când liberalii nu vor explica cine a căpușat STB și cine a beneficiat de contractele și funcțiile bine plătite, orice majorare de tarif rămâne ceea ce este de fapt: o taxă pe incompetență, mascată în reformă.