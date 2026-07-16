Politica· 1 min citire

De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”

Toni Neacșu

Toni Neacșu

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat16 iul. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS

Fostul membru CSM, Toni Neacșu spune că Guvernul Bolojan poate să nu declasifice ajutorul oferit Ucrainei pentru că e acoperit de lege. Avocatul a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că legea în România prevede doar niște penalități în acest caz, dar și astea sunt plătite din bani publici, adică din banii noștri.

Toni Neacșu: „Instanțele nu pot să aplice decât o amendă!”

„În măsura în care va rămâne definitiv această hotărâre, trebuie să înțelegem că ea, teoretic, cel puțin, va fi obligatorie pentru Guvern, respectiv pentru SGG, Secretariatul General al Guvernului, care a fost dat în judecată și care, presupunem, va pierde.

Deci va exista o obligație în limitele stabilite în hotărâre, respectiv nu să declasifice sau să comunice sumele totale acordate Ucrainei, pentru că nu asta s-a cerut în justiție, ci doar numărul hotărârilor de Guvern care au un astfel de obiect și identificarea lor.

Se creează, sigur, o obligație să execute această hotărâre.

Dacă nu va vrea să facă lucrul acesta, din păcate, legea în România nu permite instrumente prea eficiente, să spunem așa, pentru a-i obliga.

Pentru că nu-i prevăzută decât niște penalități care se aplică autorității, care refuză să execute o astfel de hotărâre și judecătorească, penalități care sunt plătite tot din banii noștri, ai tuturor.”, a zis Toni Neacșu, fost membru CSM.

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