Donald Trump, mesaj de ultimă oră: „O să fie pace prin forță!”

Ultimatumul dat Iranului expiră în această seară.

Ultimatumul dat de Donald Trump Iranului de a elibera strâmtoarea Ormuz expiră în această seară. Liderul de la Casa Albă a venit cu un nou mesaj pe Truth Social adresat oficialilor de la Teheran: „Pace prin forță, ca să mă exprim cu moderație!”, a transmis Donald Trump, conform Realitatea PLUS.

Între timp, Iran a anunțat că este pregătit să închidă strâmtoarea complet în cazul în care președintele american își va pune în aplicare planul de a bombarda centralele electrice ale țării. De asemenea, oficialii de la Teheran au transmis că un comandant al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost ucis în urma unor atacuri aeriene asupra unui oraș din sudul țării.

Armata iraniană a declarat că este pregătită să închidă Strâmtoarea Ormuz pe termen nelimitat și să atace infrastructura regională în cazul în care președintele american Donald Trump va bombarda centralele electrice ale țării, dacă nu va fi redeschisă până diseară. Potrivit surselor, Teheranul continuă demersurile pentru a-și valorifica controlul asupra Strâmtorii Ormuz, care are o importanță strategică uriașă.

Zeci de persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete iraniene care au avut loc în sudul Israelului și asupra orașului Tel Aviv. Israelul a declarat că a interceptat 92% din rachetele balistice iraniene. Potrivit autorităților, Iranul a folosit în cadrul atacului bombe cu dispersie. Președintele din Liban a condamnat atacurile Israelului asupra infrastructurii din sudul Libanului și afirmă că acestea constituie o încălcare evidentă a dreptului internațional.

Inclusiv capitala Iranului, Teheran, a fost bombardată masiv. În urma atacurilor, Ebrahim Mortazavi, un comandant al Gărzii Revoluționare Iraniene, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene asupra orașului Shiraz. Oficialii au adăugat că, de la începutul războiului, numărul persoanelor ucise în Iran și Liban se ridică acum la câteva mii.