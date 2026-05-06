Grindeanu, despre o eventuală guvernare cu AUR: Acum lucrurile par a fi mai mult în a nu găsi o variantă comună

Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că speră ca negocierile pentru formarea unei noi majorități să se încheie rapid, dar exclude intrarea într‑un guvern minoritar, chiar dacă surse politice au invocat și această variantă. În același timp, chiar dacă admite că PSD și AUR au atât puncte comune, cât și diferențe majore, o alianță între cele două formațiuni nu este posibilă „în acest moment”.

Într-un interviu pentru Gandul, Grindeanu a afirmat că își dorește ca negocierile pentru formarea unei noi majorități să se încheie cât mai repede, dar că social‑democrații vor rămâne doar într‑o formulă de guvernare stabilă.

Alianțele pentru guvernare

„Poate să existe majoritate și PSD, PNL, UDMR, minorități. Și e majoritate în acest moment. Cumva la limită poate să existe o majoritate. (…) Dacă se găsește o variantă în interiorul acestei coaliții, foste coaliții, hai să fiu corect, da, suntem dispuși să mergem înainte în această formă.”

Colaborarea cu AUR

Întrebat dacă mai exclude total o colaborare cu AUR, liderul PSD a oferit un răspuns nuanțat, pentru a concluziona că ceea ce separă cele două formațiuni este mai important decât ceea ce le apropie.

„Eu n‑am spus că AUR e antioccidental. Am văzut punctul de vedere al AUR, care a spus că merge cu o propunere de premier, lucrurile sunt în mișcare, în dinamică și de aceea pot să vorbesc în numele PSD. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români, la alegerile din decembrie 2024. Eu nu i‑aș cataloga pe cei care i‑au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva.

Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care pot să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa”, a explicat Grindeanu.

„În acest moment lucrurile par a fi mai mult în a nu găsi o variantă comună cu AUR, având în vedere și ce‑a spus AUR și ce‑am spus noi”, a concluzionat liderul PSD.