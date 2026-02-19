Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viață după tentativa de lovitură de stat

Procurorii solicitaseră inițial pedeapsa cu moartea

Un tribunal din Coreea de Sud l-a condamnat joi pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață, după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei insurecții.

Decizia vine la mai bine de un an după tentativa sa eșuată din decembrie 2024 de a impune legea marțială, un episod care a declanșat o gravă criză politică în Seul și a pus la încercare stabilitatea democratică a țării.

Procurorii solicitaseră pedeapsa cu moartea, argumentând că faptele fostului lider „au subminat funcționarea Adunării Naționale și au distrus ordinea constituțională liberal-democratică”.

Conform legislației sud-coreene, organizarea unei insurecții se pedepsește cu moartea sau cu închisoare pe viață.

În ziua pronunțării sentinței, la Tribunalul Central din Seul au fost mobilizați numeroși polițiști, iar clădirea a fost înconjurată de autobuze ale forțelor de ordine, formând un cordon de securitate, potrivit Reuters.

Procesul fostului șef de stat a divizat profund opinia publică din Coreea de Sud, unde tema responsabilității politice rămâne sensibilă după mai multe scandaluri la nivel înalt.

Yoon, în vârstă de 65 de ani, a negat acuzațiile, susținând că acțiunea sa a avut scopul de a proteja guvernul de blocajele provocate de opoziție și că avea autoritatea legală de a declara legea marțială. El urmează să facă apel împotriva deciziei, care poate fi contestată până la Curtea Supremă.

Fostul președinte este deja încarcerat

Fostul președinte se află deja încarcerat la Centrul de detenție din Seul, după ce în ianuarie fusese condamnat la cinci ani de închisoare într-un alt dosar, pentru obstrucționarea justiției în timpul tentativei de declarare a legii marțiale. În total, Yoon se confruntă cu opt procese.

Deși tentativa sa de a impune legea marțială a durat doar aproximativ șase ore înainte de a fi respinsă de parlament și contestată de proteste masive de stradă, episodul a avut un impact semnificativ asupra imaginii Coreei de Sud, o democrație consolidată și unul dintre aliații strategici ai Statelor Unite în Asia.