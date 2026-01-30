George Simion, anunțul momentului: „S-au strâns semnăturile pentru suspendarea lui Nicușor Dan”

Liderul Partidul AUR, George Simion, anunță că au fost strânse semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan

Liderul Partidul AUR, George Simion, anunță că au fost strânse semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, o treime dintre parlamentari au semnat deja pentru declanșarea procedurii, anunță Realitatea PLUS.

Este pragul minim cerut de lege pentru ca demersul să poată merge mai departe. Liderul AUR spune că principalul motiv invocat este implicarea președintelui în justiție. Sunt reclamate intervenții la cel mai înalt nivel și presiuni asupra unor decizii din sistemul judiciar. De asemenea, sunt invocate și nemulțumiri legate de anumite decizii economice.

Ce urmează este o procedură lungă și complicată. În primul rând, este necesar un aviz obligatoriu de la Curtea Constituțională a României. Fără acest aviz, suspendarea nu poate continua. Apoi, vor avea loc dezbateri în plenul Parlamentul României. În cadrul acestora, președintele Nicușor Dan va fi chemat să dea explicații în fața parlamentarilor.

Dacă votul din Parlament va fi favorabil suspendării, în cel mult 30 de zile va fi organizat un referendum național. Românii vor fi cei care vor decide dacă președintele rămâne sau nu în funcție. Rămâne de văzut cum se va poziționa opoziția, dar și dacă vor exista parlamentari din partidele aflate la guvernare care vor susține acest demers. Procedura se poate întinde pe o perioadă lungă, iar miza este una uriașă pentru scena politică din România.

