ILIE BOLOJAN A PROMULGAT LEGEA CARE PERMITE DOBORÂREA DRONELOR RUSEȘTI CARE INTRĂ ÎN ROMÂNIA

Președintele interimar Ilie Bolojan a promulgat două legi strategice pentru securitatea națională: una care reglementează doborârea dronelor neautorizate în spațiul aerian românesc și alta care permite desfășurarea de misiuni și operațiuni militare pe timp de pace.

Administrația Prezidențială a anunțat luni că Ilie Bolojan, în calitate de președinte interimar al României, a semnat decretele pentru promulgarea celor două legi adoptate de Parlament în luna februarie.

Acestea fuseseră contestate la Curtea Constituțională de partidele AUR, POT și SOS România, însă CCR a respins sesizările în luna martie, partidele extremiste care au și votat împotriva acestei legi în momentul în care au fost supuse dezbaterii în Parlament.

Prima lege promulgată reglementează controlul utilizării spațiului aerian național, oferind autorităților române dreptul de a doborî dronele neidentificate sau potențial periculoase care încalcă regulile de zbor în România.

A doua lege vizează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiunilor militare pe teritoriul statului român, oferind un cadru legal clar pentru intervenții, exerciții comune sau prezența trupelor aliate în condiții non-beligerante.

Ambele inițiative legislative vin în contextul intensificării amenințărilor de securitate din regiune, mai ales pe fondul conflictului din Ucraina și al activităților aeriene neautorizate în apropierea granițelor României.



