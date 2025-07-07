ILIE BOLOJAN ÎȘI APĂRĂ AUSTERITATEA ÎN PARLAMENT. GEORGE SIMION ANUNȚĂ MOȚIUNEA DE CENZURĂ

La ora 17 a început ședinta Plenului Reunit al Parlamentui unde Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe pachetul de legi fiscale. Ședința a început cu o amânare de două ore. Liderul AUR, George Simion, a anunţat pe Facebook că va depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

George Simion: ”Vom depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”

”Am să informez conucerea Camerei și Senatului cu privire la acest aspect. Sperăm că sunteți așa cum a spus domnul premier Bolojan, oameni serioși, care veți ține cont de cele 230 amendamente depuse numai de grupurile parlamentare AUR.(...)

Nu am văzut în forma finală că s-a ținut cont de amendamentele FSLI, de amendamentele Cartel ALFA, de amendamentele Blocului Național Sindical pe care noi le-am adăugat printre aceste 230 de amendamente. Ne-am bucura pe viitor să dați conținut celor spuse de dumneavoastră. Noi sunte de acord xu tăierea la jumătate a sumei forfetare pentru parlamentari. Nu am văzut acesta în forma finală pe care Guvernul își asumă răspunderea astăzi.

Vom depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Înțeleg căvotul este luni, așteptăm toți colegii să se prezinte la vot” , a declarat George Simion, în plenul Parlamentului.

Ilie Bolojan: „ Suntem conștienți că măsurile vor afecta poporul dar muncim să scurtăm perioada dificilă. Nu cerem confirmări, înțelegem că românii au încredere scăzută în guvernanți. România are nevoie de reguli pentru toată lumea. Ca să fim onești facem ce trebuia făcut de ieri. Dragi români, avem convingerea că vom duce România către prosperitate.

Dacă trecem cu bine de acest moment dificil îl putem trece împreună. Apelul meu către parlamentari este să își ajute colegii pe care i-au trimis în Guvern. NU este despre orgolii , oamenii așteaptă maturitate de la noi, participați la decizii, nu la blocarea lor. O țară dezbinată este ușor manipulat. O să aveți în mine un om deschis la dialog, dar voi taxa propunerile populiste.

Vom avea reguli de bun simț în administrația locală și centrală. Pană la sfârșitul lunii iulie vom reveni cu al doilea pachet de măsuri. Vorbim de reforma pensiile speciale și intrarea la pensie la vârsta normală. Vom restructura ANCOM i ASF, vom reduce numărul de angajați din aceste companii. Vom digitaliza si vom descentraliza.

Vom face ordine în finanțele țării.

Bursele vor fi acordate pentru minim nota 9 cel mult 15% dintr-o clasă. Am avut clasă la Bac unde elevii au primit burse de merit, dar au căzut examenul. De trei ani de zile bursele au crescut de la 188 milioane de lei la peste 4 miliarde de lei.

Vom avea fonduri europene blocate. România va deveni lipsită de oportunități, deci România s-ar întoarce în urmă cu 15 ani. Românii se întreabă ce legătură are ratingul țării? Impactul ne va lovi pe toți, fiecare familie. Acest lucru poate fi evitat, suntem la limită și suntem aici pentru a evita acest lucru. Aceste masuri nu sunt populare. Le mulțumesc românilor li îi asigur că această perioadă nu va dura mult. Dacă facem ce trebuie, vom ajunge în altă situație anul viitor. Aproape 40% din deficit este cauzat de cheltuielile cu salariile bugetarilor. Suntem printre statele cu cele mai mici venituri din taxe. Sub 30%. Avem cote de TVA și dividente printre cele mai mici din UE. Trebuie să oprim fraudarea banului public. Fără bani la buget nu mai avem de unde face spitale dar si plăti salarii și pensii. Pentru a evita acest scenariu vin azi cu acest pachet fiscal ce vizează reorganizarea TVA. Standard va fi 21%, pentru alimente și chestii de bază este 11%. Vor crește accizele la carburanți, dar și introducerea CASS. Vrem să creștem peste cei 6 milioane de contribuabili și cei 16 milioane de beneficiari. NU putem funcționa așa”

Deși s-au depus mai multe amendamente, Executivul păstrează contribuția la sănătate pentru veniturile de peste 3.000 de lei, dar scade taxarea pentru jocurile de noroc față de varianta publicată în transparență.

Potrivit proiectului, sunt mai multe categorii ce vor rămâne în continuare asigurate fără să fie nevoite să plătească CASS. TVA ajunge însă la 21%.

Conducerile Camerei Deputaților și Senatului au aprobat amânarea cu două ore a ședinței în care premierul Ilie Bolojan își angajează răspunderea pe Legea Austerității.





