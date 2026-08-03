Iranul îl contrazice pe Donald Trump: „Nu negociem cu Statele Unite”

Ministerul iranian de Externe a anunțat luni că nu poartă negocieri cu Statele Unite, deși președintele american Donald Trump susține că discuțiile urmează să fie reluate în cursul serii. Teheranul confirmă însă negocierile cu Omanul pentru stabilirea unei căi de trecere prin Strâmtoarea Ormuz.
„Nu negociem cu Statele Unite în acest moment”, a declarat Ismail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, în timpul conferinței săptămânale de presă.
Baghai a precizat că discuțiile aflate în desfășurare sunt purtate cu Omanul și vizează securizarea unei rute prin Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile iraniene anunțaseră încă de duminică faptul că se apropie de un acord cu Muscatul.
Discuții pentru redeschiderea unei rute prin strâmtoare
Anunțul Teheranului a venit la câteva ore după ce Statele Unite au suspendat atacurile. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, se află în centrul confruntărilor din Orientul Mijlociu.
Iranul a închis din nou această rută după reluarea, la începutul lunii iulie, a confruntărilor armate cu Statele Unite. Blocajul a provocat perturbări puternice în economia mondială.
Teheranul nu dorește revenirea la situația existentă în strâmtoare înaintea războiului din Iran. În prezent, autoritățile iraniene permit folosirea unei singure rute, aflate de-a lungul coastelor țării, și vor să păstreze controlul asupra zonei. Și Omanul are ieșire la apele strâmtorii.
Deschiderea în luna iunie a unei rute gestionate de Oman a provocat nemulțumirea Iranului. Teheranul susține acum că se conturează un compromis, însă autoritățile de la Muscat nu au reacționat imediat la acest anunț, notează AFP.
Trump anunță negocieri și suspendă un nou atac
Donald Trump a declarat că noi negocieri cu Iranul vor începe luni. Anunțul a fost făcut după ce președintele american a decis să se abțină de la un atac în Iran, pregătit împreună cu Israelul, cu condiția încheierii rapide a unui acord.
„Bineînțeles că nu vor să fie atacați. Ei cunosc amploarea acestui atac, pentru că l-au văzut prinzând formă. Ceea ce facem acum este să vorbim cu ei, sub forma unor negocieri”, a afirmat Trump duminică, la bordul avionului Air Force One.
Președintele american a susținut că discuțiile ar urma să înceapă luni după-amiază. Cu o zi înainte, el anunțase că renunță la noi atacuri în Iran, pe care le descrisese ca având un nivel de forță nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial, dacă se ajunge rapid la un acord privind Strâmtoarea Ormuz.
Trump a mai declarat duminică faptul că Arabia Saudită, Qatarul și chiar Iranul solicită încheierea unui astfel de acord.