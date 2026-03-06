Iranul își activează agenții adormiți din Europa

Articol scris de Scris de Realitatea de Arad

Sursă: realitatea.net

Amenințare gravă de securitate la adresa Europei! Iranul începe să își activeze celulele de agenți adormiți de pe continent! Patru indivizi suspectați că puneau la cale atacuri teroriste au fost arestați de poliția britanică. Cu toții au cetățenie iraniană, iar 3 dintre ei sunt și cetățeni ai Marii Britanii, potrivit Realitatea PLUS.

Specialiștii avertizau încă de la începutul conflictului că Iranul ar putea să apeleze la agenții adormiți. Astfel de indivizi fideli regimului au scopul de a produce haos în societate și sunt considerați una dintre principalele arme ale iranienilor. Persoanele arestate în Marea Britanie ar fi supravegheat îndeaproape mai mulți evrei și o serie de locuri pe care aceștia le frecventează în Londra. Totul, cred anchetatorii, pentru a pregăti unul sau mai multe atacuri teroriste. Șeful unității de combatere a terorismului din Londra a declarat că arestările fac parte dintr-o operațiune amplă, de durată.

