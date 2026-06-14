Mihai Fifor, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „PSD cere clarificări și anunță consultări interne”

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan continuă să provoace reacții în mediul politic. Mihai Fifor, a transmis un mesaj oficial în care subliniază că social-democrații vor analiza cu atenție propunerea și programul de guvernare înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv.
PSD susține o guvernare pro-occidentală și o majoritate stabilă, anunță Mihai Fifor.
„Propunerea președintelui Nicușor Dan de nominalizare a domnului Nicolae Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile.
Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan.
Această nominalizare vine într-un moment politic dificil. Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate și seriozitate.
Rămânem în așteptarea prezentării programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate și, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice și sociale cu care se confruntă România.
Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formațiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice.”, a zis senatorul PSD, Mihai Fifor.