Nicușor Dan, despre începuturile confruntării cu „sistemul”: „Mă întrebam până unde o să forțez”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 20:38

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre perioada în care a preluat funcția de primar general al Capitalei și despre modul în care apropiații săi priveau confruntarea cu instituțiile și mecanismele administrative.

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