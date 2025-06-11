NICUȘOR DAN, MESAJ DUR LA ODESA: „SINGURUL LIMBAJ PE CARE RUSIA ÎL ÎNȚELEGE ESTE FORȚA”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, desfășurat la Odesa, unde a lansat un apel ferm pentru denunțarea acțiunilor Rusiei, acuzând Moscova că folosește strategii deliberate de sabotare a păcii. Șeful statului a subliniat că doar prin unitate și presiune internațională Ucraina poate negocia dintr-o poziție solidă.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan a arătat că propunerea președintelui Volodimir Zelenski privind o formulă de pace bazată pe dreptul internațional și Carta ONU a fost primită favorabil de comunitatea internațională. Totuși, în ciuda deschiderii Ucrainei către dialog, Rusia ar continua să refuze inițiativele reale și să impună condiții inacceptabile, cu scopul de a bloca orice progres.

Președintele României a afirmat că Rusia recurge la amânări tactice și acțiuni de sabotaj pentru a menține conflictul activ, motiv pentru care este esențial ca toate statele europene să rămână ferme și unite. „Trebuie să fim fermi în denunțarea acțiunilor Rusiei”, a transmis liderul de la Cotroceni.

Totodată, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru Ucraina și pentru aspirațiile europene ale țărilor participante la summit. El a explicat că procesul de aderare la Uniunea Europeană oferă stabilitate, securitate și oportunități reale de dezvoltare, România fiind un exemplu în acest sens.

În încheiere, președintele a accentuat că valorile precum demnitatea, libertatea și respectul pentru viața umană trebuie apărate cu hotărâre, în special în aceste vremuri incerte, în care Ucraina luptă zi de zi pentru supraviețuire și libertate. Summitul de la Odesa a reunit lideri din regiune care susțin o viziune comună pentru viitorul european al Ucrainei.

Sursa: Newsinn