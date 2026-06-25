Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan: miza ascunsă din negocierile pentru guvern

Senatorul Ninel Peia, din grupul parlamentar PACE Întâi România, a lansat acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan în cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS. Acesta a susținut că negocierile pentru formarea noului guvern sunt influențate de interese care depășesc cadrul politic obișnuit și a criticat atât USR, cât și conducerea PNL.
Întrebat dacă România va avea în cele din urmă un guvern învestit, senatorul a afirmat că situația actuală este una gravă și a susținut că anumite formațiuni încearcă să obțină control asupra instituțiilor statului.
„Să știți că e foarte grav ce se întâmplă în aceste zile în România. Cum acționează acești oameni, care e strategia din spatele ușilor închise, este de fapt o metodă pur progresistă care nu diferă cu absolut nimic de tacticile bolșevice din anii 50. Se dorește efectiv capturarea totală a instituțiilor statului prin manipulare, minciună și pași mărunți.”
Senatorul susține că Ilie Bolojan a blocat varianta unui guvern tehnocrat
Peia a declarat că Ilie Bolojan ar fi promis inițial susținerea unui guvern de tehnocrați, însă ulterior și-ar fi schimbat poziția.
„După cum știți, Ilie Bolojan, atunci când președintele Republicii a dorit să facă un guvern tehnocrat, a mers în biroul președintelui și l-a mințit fățiș fără nicio tresărire. În prima fază a promis că PNL-ul va susține un guvern de tehnocrați pentru a asigura stabilitatea țării. A fost o promisiune de fațadă. Imediat ce a văzut că scenariul prinde contur, a schimbat foaia.”
Senatorul a mai afirmat că liderul liberal ar fi încercat să influențeze numirile în structurile statului.
„Ilie Bolojan a cerut apoi ca eșalonul 2, toți secretarii de stat să fie tehnocrați, blocați, interzicând orice reprezentare legitimă a partidelor. Și care a fost miza supremă, vă spun eu, pentru că totuși a blocat, și astea sunt informații venite de la președinție, în spatele discursului fals despre reforme și austeritate, Bolojan a vrut apoi să-și pună șef la SRI”, a mai declarat Peiu.
„Ilie Bolojan nu este un partener de dialog”
Senatorul a mai susținut că obiectivul real ar fi fost controlul instituțiilor de forță și al serviciilor de informații.
„De fapt, Ilie Bolojan cu gașca progresistă, bolșevică, a avut controlul total pe instituțiile de forță, pe ministerele de forță și pe butoanele informative ale României. Ilie Bolojan nu este un partener de dialog. Ilie Bolojan vrea ca să aibă cheile țării și ale serviciilor secrete.”