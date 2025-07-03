PLANUL PRIN CARE VOR SĂ SCAPE DE CĂLIN GEORGESCU

Detalii incredibile din rechizitoriul în cazul fostului candidat la prezidențiale

În exclusivitate vă prezentăm elemente cheie din rechizitoriul alcătuit de către procurori în dosarul pentru care e trimis în judecată Călin Georgescu! Acesta este pus sub acuzare pentru propaganda legionară iar totul are la bază aparițiile în spațiul public și declarațiile acestuia.

MOTIVAREA PROCURORILOR PENTRU ACUZAȚIILE DIN DOSARUL TRIMIS ÎN JUDECATĂ A LUI CĂLIN GEORGESCU

Prezența inculpatului Georgescu Călin pe rețelele sociale a cunoscut o creștere semnificativă începând cu anul 2020, culminând cu o adevărată explozie a expunerii publice în mediul online, amplificată cu două săptămâni înainte de data primului tur al scrutinului electoral pentru alegerea Președintelui României, din data de 24 noiembrie 2025.

Analiza metrică a relevat o creștere abruptă în intervalul 13 – 26 noiembrie 2024 ajunâng pe locul 9 la nivel mondial, în topul trendurilor de promovare a conținutului video asociat mai multor hashtag-uri utilizate în campania electorală a lui Călin Georgescu, acesta plasându-se pe primul loc în opțiunile alegătorilor în primul scrutin pentru alegerea Președintelui României.

SURSA: rechizitoriu dosar Parchetul General

MOTIVAREA PROCURORILOR PENTRU ACUZAȚIILE DIN DOSARUL TRIMIS ÎN JUDECATĂ A LUI CĂLIN GEORGESCU

Examinând conduita sa publică în perioada de referință s-a constatat că acesta, în mod ilicit, a afirmat de-a lungul timpului, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a curentului fascist și a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter xenofob dar și elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța ș.a., astfel:

SURSA: rechizitoriu dosar Parchetul General

MOTIVAREA PROCURORILOR PENTRU ACUZAȚIILE DIN DOSARUL TRIMIS ÎN JUDECATĂ A LUI CĂLIN GEORGESCU

La data de 16 iunie 2020, în cadrul unui interviu organizat de către Sechila Elena, circumscris temei „Supraviețuirea identitară a poporului român” și postat pe platforma publică Asociația ”Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”, a făcut următoarele afirmații:

(00:36:21) ”Știți...spunea Ogoranu că: exiști în măsura în care iubești și te înalți atuncea când poți să te jertfești pentru această iubire, așa spunea Ion-Gavrilă Ogoranu. Și trimitea un mesaj, pe care ei în rezistența lor acolo, ei și mulți alții, zeci de mii l-au avut, și anume: Mamă țară iartă-ne că am cutezat să luptăm și să murim pentru tine... este ceva sublim! nici nu mai ai cuvinte, nu mai există cuvinte, este doar tăcere, ca să poți să înțelegi cuvintele acestui om, acestui erou”.

(00:37:27) „...asta pe de-o parte, și pe de altă parte subliniez un lucru fundamental de important: că vârfurile mișcării legionare au fost vârfurile intelectualității românești, la acea vreme, începând cu Nae Ionescu, ca să dau un singur nume, dar mulți alții. că a fost Mircea Vulcănescu, că a fost Gheorghe Manu, că a fost Petrea Țuțea și mulți alții.... păi aicea s-a adunat toată forța intelectuală a României. Oare de ce s-a adunat? Oare de ce au fost înlăturați?... pentru că se dorea îndobitocirea acestei populații. Ei înșiși au spus în pușcăriile comuniste: îndobitocirea este mai grea și mai dură decât moartea însăși”.

SURSA: rechizitoriu dosar Parchetul General