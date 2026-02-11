Presiuni americane asupra Kievului: Ucraina pregătește alegeri și referendum pentru acordul cu Rusia

Zelenski, anunț așteptat în ziua în care se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei

Volodimir Zelenski intenționează să anunțe un plan pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum privind un acord de pace cu Rusia, pe fondul presiunilor exercitate de SUA pentru accelerarea negocierilor, scrie Financial Times. Între timp, Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1449 de război.

UPDATE 9:00 - Zelenski, anunț așteptat în ziua în care se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei

Planul pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum național în Ucraina urmează să fie anunțat oficial de Volodimir Zelenski pe 24 februarie, au declarat surse diplomatice pentru Financial Times, potrivit Reuters. Momentul ales pentru acest anunț este unul simbolic, marcând împlinirea a patru ani de la începerea războiului cu Rusia, pe 24 februarie 2022. Decizia de a prezenta acest plan vine pe fondul presiunilor diplomatice intense și a negocierilor purtate cu administrația de la Washington.

În declarațiile făcute reporterilor și publicate sâmbătă de biroul său, Volodimir Zelenski a confirmat că SUA au propus o nouă rundă de negocieri la Miami peste o săptămână, subliniind că americanii doresc rezolvarea conflictului până în luna iunie, înainte de alegerile lor de la jumătatea mandatului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ucraina plănuiește organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, după ce administrația Trump a presat Kievul să organizeze ambele scrutine până pe 15 mai, altfel riscând să piardă garanțiile de securitate propuse de SUA, scrie Financial Times.

Această mișcare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, vine pe fondul presiunilor intense exercitate de Casa Albă asupra Kievului pentru a încheia negocierile dintre Ucraina și Rusia în primăvară.

Planul este în linie cu eforturile SUA, prezentate de Volodimir Zelenski reporterilor vinerea trecută, de a semna toate documentele pentru a pune capăt până în iunie celui mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

O schimbare politică majoră la Kiev

Organizarea unor alegeri ar marca o schimbare politică dramatică pentru un președinte care a susținut în repetate rânduri că astfel de alegeri sunt imposibile atâta timp cât țara rămâne sub legea marțială, milioane de ucraineni sunt strămutați și aproximativ 20% din țară se află sub ocupație rusă.

Potrivit oficialilor ucraineni și europeni implicați, Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegeri prezidențiale și un referendum pe 24 februarie, la a patra aniversare a invaziei la scară largă a Rusiei.

Biroul lui Zelenski nu a răspuns solicitării de a comenta situația. Ambasada SUA la Kiev a refuzat să comenteze.

Context politic și perspective electorale

Oficialii ucraineni și occidentali au subliniat că atât calendarul, cât și ultimatumul SUA sunt puțin probabil să se respecte deoarece acestea depind de mai mulți factori, dar planul subliniază dorința lui Zelenski de a-și maximiza perspectivele de realegere.

Sondajele naționale arată că sprijinul public pentru Zelenski, deși încă substanțial, a scăzut față de nivelurile aproape unanime de acum patru ani, pe fondul oboselii cauzate de război și al scandalurilor de corupție din cercul apropiat al președintelui.

Zelenski a declarat că Ucraina și SUA au ajuns la un acord privind garanțiile de securitate și este pregătit să le semneze cu Trump.