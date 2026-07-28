PSD contestă în instanță 12 hotărâri ale Guvernului. Sorin Grindeanu avertizează: „România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR”

Publicat 28 iul. 2026, 13:31 Sursă Realitatea.Net

Partidul Social Democrat a anunțat că a inițiat demersuri juridice împotriva unui număr de 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar, susținând că acestea au fost emise cu depășirea atribuțiilor constituționale și legale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea a depus plângeri prealabile și va solicita Curții de Apel București suspendarea executării actelor normative deja publicate în Monitorul Oficial.

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