Rareș Bogdan atacă Guvernul pe tema legii salarizării: „Au ținut legea la sertar. De un an de zile se știa foarte bine care este situația ”

Europarlamentarul Rareș Bogdan acuză Guvernul că a gestionat defectuos elaborarea legii salarizării unitare și susține că autoritățile au avut la dispoziție suficient timp pentru pregătirea proiectului, dar au amânat dialogul cu sindicatele și partenerii sociali până în ultimul moment.
În opinia europarlamentarului PNL, Executivul nu poate invoca acum presiunea termenelor sau a jaloanelor din PNRR, în condițiile în care a beneficiat de sprijinul experților internaționali și cunoștea de mult timp situația legii.
Rareș Bogdan spune că Guvernul a amânat nejustificat elaborarea legii
Europarlamentarul afirmă că proiectul legii salarizării unitare ar fi trebuit pregătit din timp, iar consultările cu sindicatele nu ar fi trebuit lăsate pe ultima sută de metri.
„Plus că mai e o problemă, legea salarizării. Legea Salarizării unitare de abia făcută de ani de zile, nu în ultimii trei ani de zile. De un an de zile se știa foarte bine care este situația legată de legea salarizării. Și cu toate astea, deși aveam specialiștii de la Banca Mondială care să ne asiste, aveam nu mai puțin, aveam de asemenea specialiști de la Comisia Europeană care să ne asiste, am stat, am așteptat și acum urlă guvernul Bolojan, respectiv premierul Ilie Bolojan, urlă că nu vrem legea salarizării unitare și că el nu dorește niciun fel de amânare.”
„Vreți să rămânem fără medici?”
Rareș Bogdan susține că tensiunile din sistemul sanitar arată consecințele întârzierii proiectului și avertizează asupra riscului declanșării unor proteste de amploare.
„Păi stați puțin, vreți să rămânem fără medici? La Marie Curie s-a suspendat paturile la spital de copii. Avem peste 500 de spitale care amenință cu greva generală. Iar noi ne uităm și ne gândim la ce ar mai trebui, cum ar mai trebui să facem, să mai încurcăm încă o dată românii, după că ne-am încurcat până acum suficient.”
Acuzații privind lipsa dialogului cu partenerii sociali
Europarlamentarul consideră că Executivul ar fi trebuit să folosească perioada de după învestirea Guvernului pentru consultări și elaborarea proiectului, în loc să încerce să accelereze adoptarea acestuia în ultimul moment.
„Deci ar trebui să fim puțin mai raționali și dacă ai avut stimulările experților din momentul investirii ca premier, de ce în loc să lucrezi și să discuți cu partenerii sociali, au ținut legea până în ultimul moment și au încercat acum să explice printr-o metodă absolut populistă, să încercăm să salvăm bani europeni. Deci pur și simplu au ținut legea la sertar și nu au lucrat la ea.”