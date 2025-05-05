REUTERS: LIDERUL EXTREMEI DREPTE DIN ROMÂNIA, CÂȘTIGĂTOR DETAȘAT AL PRIMULUI TUR PREZIDENȚIAL

George Simion, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale reprogramate din România, notează Reuters.

George Simion, liderul eurosceptic de extremă dreapta, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale reprogramate din România, notează Reuters.

Scrutinul a fost considerat un test pentru ascensiunea naționalismului de tip Donald Trump în Uniunea Europeană.

După numărarea voturilor din 99,6% din secțiile de votare, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, s-a clasat pe locul al doilea cu aproximativ 21%, față de 40,6% obținut de George Simion.

Cei doi se vor confrunta în turul al doilea pe 18 mai.

Potrivit Reuters, o victorie a lui George Simion ar putea izola România pe plan internațional, reduce investițiile private și destabiliza flancul estic al NATO, în contextul în care Ucraina luptă de trei ani cu invazia rusă, avertizează analiștii politici.

„Aceasta nu este doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești. Este victoria celor care nu și-au pierdut speranța, a celor care cred încă într-o Românie liberă, respectată și suverană”, a declarat liderul AUR după închiderea urnelor.

Beneficiind de un val de nemulțumire față de clasa politică tradițională, George Simion, în vârstă de 38 de ani, se opune ajutorului militar pentru Ucraina, critică conducerea UE și se declară aliniat cu mișcarea „Make America Great Again” a președintelui american.

„Suntem un partid trumpist care va guverna România și o va transforma într-un partener puternic în NATO și un aliat solid al Statelor Unite”, a declarat el presei străine înainte de închiderea urnelor.

Nicușor Dan, independent cu o platformă anticorupție, l-a depășit pe fostul senator Crin Antonescu (65 de ani), candidatul centrist susținut de cele trei partide ale coaliției prooccidentale de guvernare, pentru a intra în turul doi.

„Privirea trebuie să rămână către Vest. Campania trebuie să fie despre menținerea direcției occidentale a României… și despre explicarea clară a eșecurilor noastre în relația cu aceste instituții. Ele au fost mai degrabă din vina noastră, din lipsa de implicare și pregătire.”

Voturile românilor din diaspora, unde candidații antisistem ca Dan și Simion au fost favorizați în ultimii ani, au arătat următoarea distribuție: Simion – 60%, Dan – 26%, Antonescu – 7%, după centralizarea a 96% din secțiile din străinătate.

Analiștii spun că Dan are șanse mai mici decât Antonescu să-l învingă pe Simion în turul secund, din cauza tensiunilor cu partidele mainstream, ceea ce ar îngreuna transferul voturilor. Mulți membri ai PSD și PNL împărtășesc mai multe convingeri cu Simion decât cu Dan.

Victor Ponta, fost premier de stânga trecut la naționalism conservator, ar putea avea un rol decisiv după ce a obținut 1,22 milioane de voturi și s-a clasat pe locul al patrulea. El ar putea deveni un „făcător de regi” în noua configurație politică.

„Simion are în acest moment un bazin electoral mai mare decât Dan”, a declarat politologul Cristian Pîrvulescu. „România poate schimba acum balanța de putere în Europa spre extremism”, a adăugat profesorul.

Alegerile de duminică au avut loc la cinci luni după ce scrutinul precedent, din noiembrie 2024, a fost anulat din cauza presupusului amestec rusesc în favoarea candidatului de extremă dreapta Călin Georgescu, între timp interzis din cursă.

George Simion, care obținuse atunci doar 14%, pare să fi beneficiat acum de valul de susținere declanșat de Georgescu. Duminică, a votat alături de acesta, care a numit alegerile „o fraudă” și a îndemnat oamenii să-și „recupereze țara”.

În fața secției de vot, zeci de oameni scandau „Călin președinte”, iar Simion a declarat că votul său este „pentru restaurarea democrației”.

George Simion nu este singurul politician de tip MAGA din Europa Centrală.

Karol Nawrocki, candidatul opoziției naționaliste din Polonia, care are alegeri pe 18 mai, s-a întâlnit recent cu președintele SUA.

„România și Polonia sunt două țări importante pentru Statele Unite”, consideră George Simion.

„Suntem parteneri și aliați, atât militar, cât și politic, ai actualei administrații americane. De aceea, este important ca președinții MAGA să conducă la București și la Varșovia”, a subliniat el.

Președintele României are un rol semi-executiv, fiind comandantul forțelor armate și președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării. George Simion a afirmat că, dacă va fi ales, i-ar putea oferi lui Călin Georgescu un rol de conducere.

Observatorii spun că actuala coaliție de guvernare, condusă de stânga, s-ar putea destrăma dacă George Simion devine președinte.

Până în prezent, România a donat Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot, antrenează piloți de luptă ucraineni și a facilitat exportul a 30 de milioane de tone de cereale ucrainene prin portul Constanța.

Președintele poate de asemenea să blocheze voturi importante în Consiliul UE și are un rol esențial în numirea premierului, procurorilor și șefilor serviciilor secrete.

Administrația Trump a acuzat România că a suprimat opoziția politică și că nu respectă valorile democratice după anularea alegerilor din noiembrie, anulare pe care vicepreședintele JD Vance a numit-o „bazată pe dovezi subțiri”.





