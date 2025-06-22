SIMION ÎI RĂSPUNDE LIDERULUI REZIȘTILOR DUPĂ ATACURILE ȘOCANTE: FRITZ VREA ȘI EL CONTROL PE SERVICII, NU ERA DE AJUNS CONTROLUL FRANȚEI
George Simion a transmis sâmbătă un mesaj pe Facebook în cadrul căruia a răspuns atacului virulent la adresa AUR lansat de Dominic Fritz, președintele USR.
Dominic Fritz, actualul președinte al USR, a atacat AUR, afirmând că formațiunea condusă de George Simion este "o amenințare la tot ce au construit românii în ultimii 35 de ani" și că promovează "ură, conspirații și violență".
În acest context, replica lui George Simion , lider AUR, nu a întârziat să apară Vorbim despre o replică la fel de dură, cu accente ironice și patriotice, și asta pentru că spune George Simion "Fritz vrea și el control pe servicii, nu era de ajuns controlul Frantei!"
Mai mult decât atât, liderul AUR a transmis: "Murim cu voi de gât, dacă trebuie, pentru o țară suverană"
Mesajul integral al liderului AUR:
"Fritz vrea și el control pe servicii, nu era de ajuns controlul Franței! Și nu mai poate de grija AUR. Herr Dominic, noi suntem băieții ăia care vă bagă carne în frigider. Nu avem lesă ca trandafirii. Murim cu voi de gât, dacă trebuie, pentru o Țară SUVERANĂ."
Sursa: Realitatea din AUR
Citește și:
- 19:06 - Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința privind Strâmtoarea Ormuz: ”Discuțiile s-au concentrat pe încetarea focului în regiune”
- 17:12 - Trei petroliere uriașe au rupt blocada și au reușit să treacă prin strâmtoarea Ormuz
- 17:05 - Cele trei scenarii dacă PSD iese de la guvernare. Fost membru CSM: ”Vom sta mult și bine cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului României”
- 16:25 - Viktor Orban, primul interviu după înfrângerea în alegeri. „Am simțit durerea, golul ei”
