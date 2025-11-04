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Politica· 2 min citire
SORIN GRINDEANU, DESPRE ILIE BOLOJAN: „NU AM FOST PRIETENI NICIODATĂ. RELAȚIA E MEDIOCRĂ, UN 6-7”
SORIN GRINDEANU, DESPRE ILIE BOLOJAN: „NU AM FOST PRIETENI NICIODATĂ. RELAȚIA E MEDIOCRĂ, UN 6-7”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus marți seară că relația sa cu premierul Ilie Bolojan nu a fost niciodată una de prietenie
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