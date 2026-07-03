Ciolacu îl compară pe Bolojan cu Firea în scandalul azilelor: „Ea a plecat nevinovată, el rămâne cu semnătura pe rapoarte”

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, comparând cazul azilelor din Bihor cu scandalul „azilelor groazei” din Voluntari.
Liderul PSD susține că, spre deosebire de Gabriela Firea, care și-a dat demisia fără să existe dovezi împotriva sa, Bolojan refuză să își asume responsabilitatea politică, deși a semnat rapoarte privind colaborarea cu asociația lui Viorel Pașca.
Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Ciolacu a amintit că, în vara anului 2023, Gabriela Firea a părăsit Guvernul după ce numele unei angajate din cabinetul său a apărut în ancheta privind azilele din Voluntari.
„Vina ei? O angajată din cabinet cunoștea o persoană vizată în anchetă. Atât. Nu a existat nicio semnătură, niciun premiu și nicio legătură directă. O vină care nu i-a fost dovedită niciodată”, a transmis fostul premier.
Ciolacu a subliniat că atât Gabriela Firea, cât și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, au ales atunci să demisioneze, considerând că acesta este gestul firesc de responsabilitate politică.
În schimb, susține liderul PSD, situația lui Ilie Bolojan este diferită. Acesta amintește că Bolojan a condus administrația din Oradea și județul Bihor timp de aproape două decenii, perioadă în care Viorel Pașca și-ar fi desfășurat activitatea în cadrul centrelor care au ajuns în atenția anchetatorilor.
Potrivit lui Ciolacu, Primăria Oradea l-a premiat pe Pașca și l-a prezentat drept un model de implicare socială, iar rapoartele Consiliului Județean Bihor din 2021 și 2023, semnate de Ilie Bolojan, menționează o „bună colaborare” cu asociația acestuia.
Fostul premier mai afirmă că fiul lui Viorel Pașca este viceprimar PNL în comuna Holod și susține că apropiații lui Bolojan l-au elogiat public pe Pașca înainte ca scandalul să izbucnească.
„Gabriela Firea a plecat pentru o vină nedovedită. Ilie Bolojan rămâne, cu toate semnăturile lui pe rapoarte”, a concluzionat Marcel Ciolacu, acuzând existența unui dublu standard în asumarea răspunderii politice.