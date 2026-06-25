Politica· 1 min citire

Tensiuni între Kiev și Minsk: Zelenski afirmă că Belarus a închis infrastructura folosită de Rusia

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 08:18

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că stațiile de releu aflate pe teritoriul Belarusului și utilizate, potrivit Kievului, pentru ghidarea dronelor rusești au fost scoase din funcțiune la scurt timp după solicitările adresate autorităților de la Minsk.

Declarația vine la câteva zile după ce liderul ucrainean l-a avertizat pe Aleksandr Lukașenko că armata ucraineană ar putea interveni dacă respectivele instalații nu vor fi eliminate într-un termen de o săptămână. Acestea erau amplasate în două regiuni din apropierea frontierei cu Ucraina.

„Începând din 22 iunie, staţiile de releu au încetat să funcţioneze pe teritoriul Belarusului”, a declarat miercuri Volodimir Zelenski într-un mesaj audio transmis presei.

Președintele ucrainean a precizat însă că nu există încă informații clare privind soarta exactă a acestor instalații.

„Dacă le-au desfiinţat sau nu, sincer, nu ştiu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a adăugat acesta.

Tot vineri, Zelenski a cerut conducerii de la Minsk să înceteze livrările de combustibil către Rusia, în contextul în care Ucraina desfășoară atacuri repetate cu drone asupra rafinăriilor rusești. Liderul de la Kiev a avertizat atunci că ar putea lua măsuri pentru a bloca aceste transporturi.

În ultimele luni, președintele ucrainean a susținut în repetate rânduri că Moscova încearcă să atragă Belarusul într-un rol mai activ în conflict. Rusia a folosit teritoriul belarus încă din primele faze ale invaziei lansate în 2022, inclusiv pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei.

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