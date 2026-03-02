Volodimir Zelenski vede o posibilă încheiere a conflictului în Ucraina

Sursă: realitatea.net

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a ajuns în ziua 1467, pe fondul unor evoluții politice și militare majore.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se declară optimist în privința șanselor de a încheia conflictul înainte de alegerile parțiale din Statele Unite, în timp ce luptele din est continuă, iar Ucraina primește un nou sprijin financiar consistent din partea comunității internaționale.

Trupele aeropurtate ucrainene au străpuns apărarea rusească de pe frontul Oleksandrivka

Unități ale Batalionului 132 de Recunoaștere Separată din cadrul Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei au reușit să străpungă linia defensivă rusă pe frontul de la Oleksandrivka, în sudul Ucrainei.

Potrivit Comandamentului Forțelor de Asalt Aerian Ucrainene, operațiunea a distrus pozițiile de tragere ale inamicului, precum și depozitele de personal și muniție.

Acțiunile eficiente ale trupelor de recunoaștere au dejucat planurile rușilor pentru o nouă ofensivă și au permis stabilirea unui punct de sprijin pentru un avans tactic al unităților ucrainene, spun autoritățile de la Kiev.

UPDATE - Patru persoane au murit într-un atac rusesc asupra Hersonului

Patru persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra districtului Korabelnyi, din Herson, în după-amiaza zilei de 1 martie, a anunțat Administrația Militară a Regiunii Herson pe rețelele de socializare.

UPDATE 15: 45 - Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului”

Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat sâmbătă seară, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, în contextul în care Europa își intensifică acțiunile împotriva flotei rusești suspectate că transportă petrol supus sancțiunilor sau că deteriorează infrastructura submarină, relatează Politico Europe.

UPDATE 13:20 - În contextul conflictului dintre SUA, Iran și Israel, Putin numește uciderea lui Khamenei „o crimă cinică”.

Agenția de știri rusă TASS a declarat că Putin și-a exprimat condoleanțe lui Pezeshkian pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

De asemenea, l-a citat spunând că uciderea lui Khamenei a fost o crimă cinică, care a încălcat toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional.

UPDATE 12:15 O nouă armată pentru Putin: tinerii studenți ruși, ademeniți cu posturi de operatori de drone, dar trimiși în infanteria de asalt.

Expertul militar ucrainean Oleg Jdanov susține că președintele rus Vladimir Putin ar fi identificat o nouă metodă de a suplimenta efectivele armatei, în contextul pierderilor suferite pe frontul din Ucraina.

UPDATE 10: 15 - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.

Această sesiune specială a Consiliului Guvernatorilor acestei agenţii a ONU cu sediul la Viena va aborda „chestiuni legate de atacurile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva teritoriului Republicii Islamice Iran”, se arată într-un comunicat.

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran,este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.