Ministrul Rogobete, alertă pentru părinți! Ce pot ascunde țigările electronice folosite de copii
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete
Țigările electronice folosite de copii pot conține substanțe psihoactive! Avertismentul ministrului Sănătății
Țigările electronice au devenit tot mai populare în rândul copiilor și adolescenților, iar autoritățile avertizează asupra pericolelor ascunse în aceste dispozitive. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, atrage atenția că unele vape-uri pot conține, pe lângă nicotină, și substanțe psihoactive, ale căror concentrații nu sunt întotdeauna cunoscute.
Mai mult, au fost raportate cazuri în care copii au ajuns la spital după ce au folosit astfel de produse. În acest context, ministrul anunță formarea unui grup de lucru cu specialiști, care va analiza legislația și va propune măsuri pentru protejarea minorilor.
Țigările electronice, un pericol ascuns pentru copii. Ce substanțe pot conține
Alexandru Rogobete avertizează că utilizarea țigărilor electronice în rândul minorilor reprezintă o problemă tot mai serioasă de sănătate publică.
Potrivit ministrului, numeroase sesizări și raportări indică faptul că anumite dispozitive pot conține substanțe psihoactive, pe lângă nicotină. În cazul unor produse neconforme, nici măcar compoziția exactă a lichidului inhalat nu este cunoscută.
Oficialul susține că lipsa informațiilor clare despre substanțele utilizate și concentrațiile acestora crește riscurile pentru sănătatea copiilor.
„Pe lângă nicotină, și nici acolo nu știm concentrația, multe raportări au arătat că aceste dispozitive pot conține inclusiv substanțe psihoactive”, a avertizat ministrul Sănătății.
Rogobete a atras atenția și asupra cazurilor în care minori au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au folosit produse care nu respectau cerințele de siguranță.
Copii ajunși la spital după ce au folosit vape-uri neconforme
Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte semnalate de ministrul Sănătății este reprezentat de intoxicațiile raportate în rândul copiilor și adolescenților.
Alexandru Rogobete afirmă că au existat cazuri în care minorii au ajuns la spital după utilizarea unor țigări electronice care ar fi conținut substanțe periculoase.
Problema este amplificată de faptul că aceste dispozitive sunt tot mai accesibile și au devenit populare în rândul tinerilor.
Ministrul consideră că autoritățile trebuie să intervină pentru a împiedica distribuirea produselor neconforme și pentru a verifica mai strict compoziția acestora.
Arome de fructe și ambalaje colorate. Cum ajung vape-urile să atragă copiii
Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă modul în care sunt prezentate și comercializate țigările electronice.
Aromele dulci, mirosurile puternice de fructe și ambalajele în culori atractive pot face aceste produse mai interesante pentru copii și adolescenți.
Alexandru Rogobete a povestit că a cumpărat personal câteva astfel de dispozitive dintr-o benzinărie, pentru a observa cum sunt prezentate consumatorilor.
Ministrul a remarcat aromele intense și aspectul produselor, elemente care, în opinia sa, pot contribui la popularizarea lor în rândul minorilor.
Totodată, oficialul spune că a primit numeroase mesaje din partea părinților care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ușurința cu care copiii pot intra în posesia acestor dispozitive.
Alexandru Rogobete pregătește schimbări legislative pentru protejarea minorilor
Ministrul Sănătății a anunțat că va convoca un grup de lucru format din experți, pentru a analiza legislația privind țigările electronice și pentru a identifica măsurile necesare.
Discuțiile vor viza inclusiv verificarea respectării interdicției de vânzare către minori, controlul produselor comercializate și identificarea dispozitivelor care nu au informații clare privind compoziția.
Printre măsurile analizate se numără verificarea vârstei cumpărătorilor, testarea produselor cu etichete incomplete și retragerea de la comercializare a celor care nu respectă normele.
„Rolul meu ca ministru al Sănătății este să spun stop”, a transmis Alexandru Rogobete.
Obiectivul autorităților este ca produsele periculoase să nu mai ajungă în mâinile copiilor și adolescenților, iar regulile existente să fie aplicate în mod eficient.
Vânzarea țigărilor electronice către minori este interzisă în România
Legislația din România interzice deja comercializarea țigărilor electronice către persoanele care nu au împlinit 18 ani.
Cu toate acestea, ministrul Sănătății consideră că sunt necesare controale mai eficiente și o verificare mai strictă a produselor care ajung pe piață.
Avertismentul vine și în contextul unor cazuri documentate în Europa, în care au fost identificate substanțe psihoactive în anumite dispozitive de vapat.
Potrivit Agenției Uniunii Europene privind Drogurile, unele produse cu canabinoizi semisintetici pot avea concentrații imprevizibile și pot provoca intoxicații, uneori suficient de grave pentru a necesita spitalizare.
Autoritățile române urmează să analizeze ce modificări legislative sunt necesare pentru a limita accesul minorilor la astfel de produse și pentru a reduce riscurile asupra sănătății acestora.
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