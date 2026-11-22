Un accident rutier mortal s-a produs noaptea trecută în localitatea Mișca, din județul Arad, soldat cu decesul a doi bărbați și rănirea unei femei.
Intervenția forțelor de salvare a avut loc în data de 21 noiembrie 2026. La locul evenimentului au fost alocate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ, conform ISU Arad.
Victimele accidentului
Trei persoane au fost implicate în incident. Două dintre ele, bărbați, au rămas încarcerate în interiorul autoturismului. Pompierii au acționat pentru extragerea acestora, însă ambele victime prezentau leziuni incompatibile cu viața.
Cea de-a treia victimă, o femeie aflată în stare de conștiență, a fost preluată de echipajul medical SMURD Terapie Intensivă Mobilă și transportată la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.