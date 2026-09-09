Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Matcha, cafeaua și ceaiul pot reduce absorbția fierului

Publicat 9 sept. 2026, 10:17 Actualizat 9 sept. 2026, 11:53

Matcha, cafeaua și ceaiul nu „fură” fierul din organism, dar îl pot face mai greu de absorbit dacă sunt băute odată cu masa. O oră distanță și un plus de vitamina C în farfurie pot face diferența.

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