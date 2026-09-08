Operațiune rusească dejucată în România. Un cetățean rus ar fi filmat baze militare și centre NATO

Publicat 8 sept. 2026, 14:34 Actualizat 8 sept. 2026, 14:40 Sursă Realitatea PLUS

Serviciul Român de Informații ar fi dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă. Un cetățean rus, monitorizat din februarie 2026, ar fi fotografiat și filmat baze militare, centre de comunicații și sedii ale unor instituții din sistemul național de apărare.

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