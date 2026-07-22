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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne calmăm când ascultăm muzică?
De ce ne face muzica să ne simțim mai bine și cum reușește să ne calmeze chiar și în cele mai tensionate momente? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre efectele muzicii asupra creierului, emoțiilor și stării de sănătate.
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