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Politica· 1 min citire
Săptămână crucială pentru noul guvern. Nicușor Dan ar putea convoca noi discuții cu partidele
Nicușor Dan (Inquam)
Publicat19 iul. 2026, 11:35
SursăRealitatea PLUS
Urmează o săptămână de foc! Liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Palatul Cotroceni de către președinte pentru discuții despre proiectele care trebuie adoptate, dar și despre formarea noului Guvern. Potrivit unor surse, cel mai devreme țara noastră ar putea avea un Guvern cu puteri depline la final de august, dar șansele ca Ilie Bolojan să rămână în continuare la putere până în septembrie sunt uriașe. Jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean, a urmărit cele mai noi evoluții.
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