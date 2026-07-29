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SCJU Arad a amânat 10 operații și sute de consultații în prima zi a grevei din sănătate

Foto: Facebook / Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Foto: Facebook / Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 14:35
Sursărealitatea.net

În județul Arad, greva generală se desfășoară în toate cele șapte spitale publice.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a reprogramat zece intervenţii chirurgicale şi câteva sute de consultaţii în prima zi de grevă generală, au transmis reprezentanţii Sindicatului Sanitas din judeţ.

Potrivit președintelui Sanitas Arad, Otinel Șandru, Ambulatoriul SCJU nu a avut pacienți la consultații miercuri dimineață.

5 operații, efecuate în regim de urgență pe timpul nopții

„După prima analiză a zilei de ieri (marți, n.r.), programul de operaţii a fost amânat, ceea ce nu a fost urgenţă s-a transformat în reprogramare. Astăzi, acelaşi lucru. Ca intervenţii chirurgicale, mai mult de zece intervenţii s-au reprogramat, nu au fost urgenţe, deci nu s-a intervenit. În total, avem câteva sute de reprogramări pe toate specialităţile medicale”, a precizat Otinel Şandru.

Potrivit Agerpres, pe parcursul nopții au fost efectuate cinci intervenții chirurgicale, toate reprezentând urgențe medicale.

În județul Arad, greva generală se desfășoară în toate cele șapte spitale publice.

Peste 1.000 de sindicaliști au aderat la protest, însă numărul persoanelor care pot participa zilnic la acțiuni este limitat la aproximativ 100, din cauza deficitului de personal medical și a obligației de a asigura o treime din angajați în unități.

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