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Sanatate· 1 min citire
SCJU Arad a amânat 10 operații și sute de consultații în prima zi a grevei din sănătate
Foto: Facebook / Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Publicat29 iul. 2026, 14:35
Sursărealitatea.net
În județul Arad, greva generală se desfășoară în toate cele șapte spitale publice.
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