A fost stabilită cota de intervenţie preventivă pentru ursul brun

Cota de intervenţie preventivă pentru ursul brun va fi, anul acesta, de 859 de exemplare, prevede o propunere legislativă adoptată, miercuri, de Senat.

Liberalul Gheorghe Flutur a declarat că, în ultimii ani, numărul acestor animale a crescut foarte mult, de aici şi pericolul înmulţirii incidentelor provocate de urşi.

Gheorghe Flutur : S-a scăpat de sub control efectivul de urşi şi au început să migreze şi în alte zone. Fenomenul ăsta trebuie reglat, şi nu reactiv, după ce se întâmplă ceva. Ca să revenim la normalitate trebuie să facem o extracţie mai mare de urşi, pentru că altfel vom avea mai multe incidente.

Actul normativ a fost susţinut şi de reprezentanţii opoziţiei.

Senatorul POT, Gheorghe Vela : În circumscripţia mea, urşii atacă vitele, intră în şurele oamenilor şi fac prăpăd. Înţeleg că trebuie să protejăm animalele, dar să avem în vedere un lucru: dacă nu le vânăm noi la timp, ne vânează ele pe noi.

Documentul merge acum la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.