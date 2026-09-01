A lovit o copilă cu ATV-ul și a plecat de la locul accidentului. Bărbatul a fost arestat preventiv

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 17:44

Un bărbat de 31 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi condus un ATV sub influența alcoolului, fără să dețină permis, și ar fi lovit o fetiță de 5 ani în localitatea Mera.

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