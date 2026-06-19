Social· 1 min citire

Accident grav în Arad: șoferul unui microbuz de călători a murit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 19 iun. 2026, 12:06

Un accident rutier grav a avut loc între localitățile Vladimirescu și Horia, din județul Arad, fiind implicat un microbuz de transport persoane.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Arad, cu o ambulanță SMURD și o autospecială de intervenție, iar în sprijin a fost trimisă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Arad, în microbuz se aflau șapte persoane. În urma accidentului, singura victimă grav rănită a fost șoferul vehiculului, care a fost găsit în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul nu a răspuns intervențiilor. Decesul a fost constatat de medicul echipajului SAJ. Victima era un bărbat de aproximativ 65 de ani.

Ceilalți șase pasageri aflați în microbuz nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier Arad

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe