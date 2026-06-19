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Accident grav în Arad: șoferul unui microbuz de călători a murit
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc între localitățile Vladimirescu și Horia, din județul Arad, fiind implicat un microbuz de transport persoane.
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